Reducció del recorregut de la cursa de 126 km de l'OTSO

Actualitzada 02/06/2023 a les 16:19

L'OTSO Travessa d'Encamp dona el tret de sortida aquesta nit amb la sortida de la primera de les curses, la de 126 quilòmetres, que finalment serà de 110 quilòmetres a causa de les condicions meteorològiques. El comú indica que el recorregut ha estat modificat per tal de "garantir la màxima seguretat dels corredors i procurar la millor carrera possible".La inauguració de la 40a edició, celebrada aquesta nit, anirà a càrrec de la companyia batucada Brincadeira, que oferirà un espectacle sonor i lluminós a un quart d'onze de la nit, mentre que la cursa començarà a les onze. La corporació encampadana informa que aquest matí a les 10 hores ha tingut lloc una sessió d'entrenament liderada per Pau Capell i Clàudia Trems i que ha comptat amb diferents participants de les curses.Les curses continuaran demà amb la sortida de la de 84 quilòmetres a les 5 de la matinada, seguida de les de 42 quilòmetres a les 9 del matí, mentre que diumenge les sortides seran a les 8 del matí per a la cursa de 21 quilòmetres, a les 9 del matí per a la de 12 quilòmetres i a les 10 hores la de 7.