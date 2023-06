Quart lloc de Tudó en una jornada sense medalles

Actualitzada 02/06/2023 a les 06:42

La tercera jornada de competició a la piscina va tancar-se amb un quart lloc de Nàdia Tudó en els 100 braça com a millor resultat, i sense medalles per part de l’equip nacional. La nedadora va quedar-se tot just a 0”07 de penjar-se el seu tercer medall en aquests Jocs de Malta, però no va poder sumar una altra medalla.També durant la jornada, Patrick Pelegrina va acabar en setena posició a la final dels 100 braça, mentre que Bernat Lomero va ser vuitè a la final dels 50 lliures. Durant la jornada de matí, Tomàs Lomero no va poder classificar-se per a la final d’aquesta mateixa distància.Per últim, Andorra va acabar en cinquè i penúltim lloc en el relleu 4x100 estils amb Bernat Lomero, Tomàs Lomero, Patrick Pelegrina i Kevin Teixeira, que van completar la cursa amb un registre de 3’55”64, rebaixant en gairebé 12 segons l’anterior rècord d’Andorra.La natació viurà avui l’última jornada de competició, amb opcions encara que els nedadors de la FAN aconsegueixin alguna medalla més.