La parella de dobles no aconsegueix passar a quarts

Actualitzada 02/06/2023 a les 06:47

La parella de dobles formada per Emili Asensio i Obed Asensio no va poder passar de la fase de grups del torneig de tennis taula després de perdre els dos partits disputats ahir. Els tricolors van caure per 2-3 davant de la parella montenegrina, i també es van veure superats per l’equip islandés per 1-3.El tennis taula tancarà avui la seva participació als Jocs dels Petits Estats amb la disputa del torneig individual. Al matí hi haurà la lligueta, a la tarda els quarts, i les semifinals i la final es farà demà.