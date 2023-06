Irineu Esteve arrencarà la Copa del Món a Lathi el 25 novembre

Actualitzada 02/06/2023 a les 06:51

Irineu Esteve arrencarà la temporada de Copa del Món el 25 de novembre. Com és habitual, la primera cita del circuit Mundial serà a Ruka, Finlàndia, en una estrena que inclourà un esprint (el fondista de la FAE no els disputa habitualment), una cursa de 10 quilòmetrs clàssics i una de 20 quilòmetres en estil lliure. En el primer bloc de competició hi haurà també dues proves a Suècia i una a Noruega.Durant el Nadal serà el torn del Tour de Ski, que se celebrarà del 30 de desembre al 7 de gener, amb cinc curses a Itàlia i dues més a Suïssa, sense passar enguany per Alemanya. El tercer període de competició serà a finals de gener amb dues cites de Copa del Món a Alemanya i Suïssa, mentre que al febrer n’hi haurà dues més al Canadà i els Estats Units. Per últim, la temporada de Copa del Món es clourà al març amb un nou bloc nòrdic amb més carreres a Finlàndia, Noruega i Suècia per acabar el curs.