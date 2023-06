El rugbi femení de set dona el quart or per Andorra a Malta

El rugbi femení dona el quart or per Andorra a Malta

Actualitzada 02/06/2023 a les 13:20

El combinat d'Andorra de rugbi de set s'ha penjat la medalla d'or en la seva primera aparició en uns Jocs dels Petits Estats en un partit molt disputat i on les grandalles s'han mostrat molt més encertades que la selecció local. Al descans s'ha arribat amb avantatge parcial per a les andorranes, 12 a 14, i les tricolors han sabut resoldre la situació en una treballada segona part. La del rugbi femení és el quart or de la delegació andorrana -després de les aconseguides per Nàdio Tudó a natació i els atletes Nahuel Carabaña i Pol Moya- i ja suma un total de 13, amb possibilitats de penjar-se alguna més durant aquesta cinquena jornada dels Jocs dels Petits Estats.