Aguado s'acomiada agraït pels tres anys a l'Andorra

‘Alti’ deixa entreveure a les xarxes que tampoc seguirà a l’equip

Marc Aguado va acomiadar-se ahir de l’FC Andorra a les xarxes socials abans d’emprendre una nova aventura al Saragossa, el club del seu cor, després de tres temporades cedit a l’entitat tricolor.

El futbolista va manifestar a la carta publicada que “fa tres anys vaig arribar a Andorra sent un jove que volia créixer com a futbolista, i des d’aquell dia vaig sentir-me un més de la família tricolor”, a més d’afegir que “ara marxo sent una persona més madura, puc mirar enrere, reflexionar i dir amb tota sinceritat que m’ho heu donat tot, i que hem aconseguit dur l’FC Andorra