Vicky Jiménez i el dobles mixtos, a semifinals

Actualitzada 01/06/2023 a les 06:31

Vicky Jiménez Kasintseva va classificar-se per a les semifinals del quadre individual de tennis, a més d’aconseguir-ho també en el torneig de dobles mixtos fent parella amb Èric Cervós.En el cas de la competició individual, la tennista va desfer-se de la xipriota Klio Maria Ioannou en dues mànegues per 6-1 i 6-3. Jiménez, primera cap de sèrie del torneig, debutava a Malta i va aconseguir el pas a semifinals, on l’espera la tennista local Elaine Genovese, últim escull de Jiménez per assegurar-se una medalla, i que ocupa actualment la posició 902 al rànquing de la WTA als seus 32 anys.En dobles mixtos, Jiménez i Èric Cervós van derrotar els islandesos Magnusson i Jonasdottir en dos sets (6-2 i 6-4), i aquesta tarda buscaran també assegurar-se una medalla amb el duel de semifinals contra la parella de luxemburguesos formada per Knaff i Molinaro.