Sisè lloc de Francesc Pàmies i novè d'Esteve Ruiz

Actualitzada 01/06/2023 a les 06:31

Francesc Pàmies va acabar en sisena posició a la competició de tir en la modalitat de pistola d’aire comprimit. El tirador va ser sisè a la qualificació amb 527 punts, mentre que a la gran final va repetir la mateixa posició, al sumar 138,6 punts i acabar en penúltim lloc. Pàmies va acabar a 63,6 punts de les posicions de podi. Amb aquesta competició, Pàmies va tancar la participació a Malta.De la seva banda, Esteve Ruiz va tancar la competició de trap amb una novena posició que no li va permetre accedir a la gran final. El tirador del Principat va sumar un total de 108 punts per acabar novè, a vuit punts de la sisena posició, l’última de les que donaven accés a la gran final.A la primera jornada de qualificacions disputada dimarts, Ruiz havia estat vuitè a tot just dos punts del sisè lloc, però no va poder mantenir el mateix ritme durant la segona jornada. La victòria final a la competició de trap va ser per a San Marino, que, a més, va fer doblet amb la medalla d’or de Gian Marco Berti i la plata d’Alfio Tomassoni. El xipriota Nihat Akterzi va ser tercer.