5.500 inscrits a l'Spartan Race d'Encamp

Actualitzada 01/06/2023 a les 16:50

Encamp acull els propers 9, 10 i 11 de juny el Campionat d'Europa 2023 de l'Spartan Race. L'esdeveniment esportiu es torna a ubicar al centre de la parròquia amb punt de sortida a la zona de l'antic Prat Gran i arribades a la plaça dels Arínsols i comptarà amb totes les seves modalitats clàssiques: Ultra, Beast, Super, Sprint i Kids. En total el país haurà d'acollir els més de 5.500 participants durant el cap de setmana, la que serà la vuitena edició d'aquesta prova i enguany preu un caire més internacional amb una representació de 43 països entre els participants.El comú tancarà la circulació de la zona centre de la vila, concretament l'avinguda de Joan Martí, des de la plaça dels Arínsols fins a la rotonda de Prat de Genil, per la cursa des del divendres 9 de juny a les 10 fins a les 15.30 hores, i de les 17 del mateix divendres fins al diumenge a les 21 hores, ja que està previst que tota la zona de Sant Miquel i Arínsols acullin diverses proves i l'arribada de totes les curses. Només es permetrà el pas als veïns i vehicles amb abonament a l'aparcament.Les parades d’autobús de les línies nacionals L2 i L4 i les de l’Uclic es desplacen uns metres de la ubicació actual, ja que no circularan els autobusos des de la plaça dels Arínsols fins a la rotonda de Prat de Genil. S’habilita la parada a la rotonda a l’inici del carrer del Mirador, per un costat, i una altra, davant de la benzinera del vial de l’Obac, des del divendres a les 9.15 fins diumenge a les22 hores.