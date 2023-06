Doble lluita per les medalles

La selecció femenina s’enfrontarà a Xipre a la recerca d’un lloc a la gran final

Les seleccions masculina i femenina de bàsquet 3x3 lluitaran avui per les medalles als Jocs dels Petits Estats de Malta.



Qui millor ho tindrà és l’equip femení format per Cristina Andrés, Clàudia Brunet, Laura Laurent i Júlia Màrquez, que s’enfrontarà a partir de les 10.30 hores a Xipre a la recerca d’una plaça a la gran final. Les tricolors van encetar ahir la jornada de la fase de grups amb una derrota per 21-8 davant de Luxemburg, però la victòria als altres dos partits contra Xipre (14-12) i Malta (21-18) va fer que les tricolors completessin la lligueta en segona posició.