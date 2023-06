Competició confirma l'expulsió de l'FC Encamp una temporada

El conjunt encampadà no podrà competir la temporada vinent a la Lliga Unida, ni tampoc ascendir la següen

El Comitè de Competició de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va confirmar l’expulsió de l’FC Encamp de la Lliga Unida per no haver-se presentat a l’últim partit de la temporada davant del CF Esperança. Aquesta exclusió, a més, tindrà danys col·laterals en el futur, i és que el conjunt encampadà no podrà competir la temporada que ve ni pujar tampoc a la Lliga Multisegur durant la campanya següent.



L’article 42.1 b del reglament general de la FAF estipula que si “es produeix una incompareixença dins dels tres últims partits de la competició, s’exclou l’infractor i a l’inici de la següent