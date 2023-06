Cardelús busca tornar al podi a la tercera cursa de l'Europeu de Moto2 a Jerez

Actualitzada 01/06/2023 a les 06:38

Xavi Cardelús afronta la tercera prova de l’Europeu de Moto2 al Circuit Ángel Nieto de Jerez amb l’objectiu de tornar al podi després de no haver-ho pogut fer a l’última prova disputada a València. El pilot de l’equip Promoracing encararà avui les dues primeres sessions de lliures, i demà en tindrà dues més. Dissabte serà el torn de la qualificació i diumenge hi haurà la cursa.Pel que fa a aquesta prova, Cardelús va manifestar que “el primer objectiu d’aquest cap de setmana a Jerez és el de refer-nos del que va passar a València i tornar a estar en condicions de lluitar pel podi”, i va agregar que “el sisè lloc que vam aconseguir allà no és, òbviament, un resultat desastrós, però sí que està fora dels nostres objectius”.