Povedano, Reig i Rossell es queden a tocar del bronze

Actualitzada 31/05/2023 a les 05:56

Els judokes de la Fandjudo es van quedar a tocar de sumar medalla a les competicions individuals dels Jocs dels Petits Estats, però Lia Povedano, Marc Reig i Joël Rossell van acabar caient al combat pel bronze, i no van poder engrandir la suma de medalles de la delegació tricolor.A la competició de menys de 81 quilos, Rossell va caure contra el xipriota Petros Kesov, però a la repesca va poder imposar-se al luxemburgès Bilgee Bayanaa. En el combat decisiu pel bronze, però, no va poder suparar el lluitador de xipre Odysseas Georgakis, que va acabar imposant-se amb un waza-ari i un ippon.També es va quedar a tocar de la medalla de bronze Marc Reig, però es va veure superat pel luxemburguès Claudio Nunes. Per últim, Lia Povedano tampoc va poder passar a les finals, i també va caure en el combat pel bronze de la repesca.El judo descansa avui, i tancarà demà la participació als Jocs dels Petits Estats de Malta 2023 amb la disputa de la competició per equips masculina amb Joël Rossell i Marc Reig.