Nàdia Tudó dona la cinquena medalla a Andorra

Actualitzada 31/05/2023 a les 18:55

Nàdia Tudó ha aconseguit la cinquena medalla d'Andorra als Jocs dels Petits Estats d'Europa que se celebren a Malta amb el bronze als 200 braça. Al matí, la nedadora havia aconseguit el tecer millor temps guanyant la seva sèrie, i a la tarda no ha fallat i ha completat la prova en 2'35"38. Qui no s'ha pogut penjar un metall a la piscina ha estat Tomàs Lomero, que havia guanyat la seva sèrie de 100 papallona al matí, però que a la tarda ha estat quart, mentre que el seu germà Bernat ha quedat fora de la final. L'altre finalista en natació ha estat Kevin Teixeira, que ha acabat setè en els 400 lliures, mentre que Biel Cuen no ha passat a la final. Andorra finalment no ha disputat l''última prova de la jornada, el relleu 4x200 masculí.

Les grandalles s'asseguren medalla, i jornada d'altibaixos pels isards

La selecció femenina de rugbi de set s'ha assegurat, com a mínim, la medalla de plata després de guanyar els tres partits de la lligueta contra Luxemburg (27-0), Malta (19-15) i Montenegro (17-5), i divendres jugarà la final contra Malta divendres. Pel que fa a la selecció masculina, els isards s'han imposat a San Marino per 64-0, però han perdut davant de Malta (19-10) i Luxemburg (26-7). Divendres tancaran la lligueta amb els partits contra Xipre i Andorra encara amb opcions de sumar medalla també a la competició masculina.

El bàsquet 3x3 lluitarà per les medalles

Les seleccions de 3x3 lluitaran demà també per les medalles. Les noies han acabat segones després de caure 21-8 contra Luxemburg i vèncer 14-12 i 21-18 contra Xipre i Malta, i s'enfrontaran demà als xipriotes per un lloc a les semfinals. Els nois són tercers a l'espera de que es completi demà al matí la lligueta ja que han perdut contra Xipre i Mònaco (21-15 i 21-11) i s'han imposat 21-17 a Malta i a Luxemburg, i també competiran avui per les medalles.

Vicky Jiménez i el dobles mixte, a semis

Vicky Jiménez s'ha classificat per a les semifinals del quadre individual després d'imposar-se per 6-1 i 6-3 a Klio Maria Ioannu. En dobles mixtes, Jiménez i Èric Cervós han derrotat als islandesos Magnusson i Jonasdottir 6-2 i 6-4, i demà jugaran les semifinals contra els luxemburguesos Knaff i Molinaro.

Pàmies sisè, i Esteve novè en tir

Francesc Pàmies ha acabat en sisena posició a la competició de pistola d'air en tir de precissió, mentre que Esteve Ruiz ha completat la qualificació de trap amb una novena posició que l'ha deixat fora de la final. El tirador ha clos la competició amb 108 punts.

Sense triomfs en tennis taula

L'equip de tennis taula format per Obed i Emili Asensio ha tancat la lligueta sense victòries. Avui han perdut 3-0 davant de Montenegro, i ahir van fer-ho també contra Luxemburg i Malta.