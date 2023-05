Actualitzada 31/05/2023 a les 05:46

Andorra ja es va quedar sense representació en tennis masculí, tant en el quadre individual com en el de dobles. Damien Gelabert va perdre 6-0 i 6-2 contra el maltès Matija Pecotic, mentre que Èric Cervós va caure també per 7-5 i 6-2 davant del luxemburguès Alex Knaff. En dobles, Cervós i Gelabert van perdre per 6-1 i 6-2 contra Kyratzis i Neos. L'única representació en tennis serà ara Vicky Jiménez, primera cap de sèrie del quadre femení que debutarà demà davant de la xipriota Klio Ioannou.