Andorra ha sumat quatre medalles a la primera jornada dels Jocs dels Petits Estats que se celebren a Malta. L'únic or de la delegació ha arribat gràcies a Nàdia Tudó, que s'ha imposat als 200 metres estils, mentre que les plates han estat gràcies a l'atletisme, amb les segones posicions de Pol Moya en els 800 metres, i d'Ariadna Fenés a la cursa dels 10.000 metres. Per últim, el relleu 4x100 lliures masculí (amb els germans Bernat i Tomàs Lomero, Kevin Teixeira i Patrick Pelegrina) ha sumat el segon metall a la natació amb un bronze. Als 200 estils, Tudó no ha arrencat bé, però ha anat progressant fins a aconseguir la primera posició empatada amb la segona classificada. Sobre el tartan, Pol Moya ha dominat també la cursa dels 800, però al tram final ha perdut força i s'ha vist superat per Jared Micallef, mentre que Fenés s'ha mantingut també al llarg de tota la prova al davant, però la maltesa Lisa Bezzina ha esprintat al tram final per endur-se la victòria.



També en atletisme, Guillem Arderiu ha estat vuitè a la final dels 100, on Mikel de Sa no ha pogut classificar-se, igual que Pau Blasi als 400, mentre que en natació, Kevin Teixeira s'ha quedat a tocar del podi amb el quart lloc a la final dels 800 lliures, Biel Cuen sisè als 200 papallona i Tomàs Lomero ha estat setè als 100 lliures.Marc Reig, Joël Rossell i Lia Povedano s'han quedat a tocar de la medalla a la competició de judo després de caure al combat pel bronze. En el cas del primer ha estat contra Claudio Nunes, de Luxemburg, mentre que el segon ho ha fet contra Georgakis.Andorra s'ha quedat ja sense representació en tennis masculí, tant en el quadre individual com en el de dobles. Damien Gelabert ha caigut 6-0 i 6-2 contra el maltès Matija Pecotic, mentre que Èric Cervós ha perdut 7-5 i 6-2 davant del luxemburguès Alex Knaff. En dobles, Cervós i Gelabert han caigut per 6-1 i 6-2 contra Kyratzis i Neos. L'única representació en tennis serà ara Vicky Jiménez, primera cap de sèrie del quadre femení que debutarà demà davant de la xipriota Klio Ioannou.A la primera jornada de qualificació en tir de precisió en la modalitat de trap, Esteve Ruiz ha estat vuitè amb 68 punts, a quatre punts del tercer lloc, i a cinc del liderat. Demà es farà la segona jornada qualificatòria, i també les finals.