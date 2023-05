Actualitzada 30/05/2023 a les 12:30

La setena posició de l’FC Andorra repercutirà econòmicament a l’equip tricolor, ja que rebrà, aproximadament, 1.260.000 euros extra en drets televisius per haver aconseguit aquesta posició. LaLiga destina un 10% del que recapta de drets de televisió, uns 1.600 milions, a la Lliga SmartBank, que suposa uns 160 milions. D’aquests, el 70% (uns 110 milions) es reparteix a parts iguals entre els 22 equips de la competició, que significa que tots els conjunts tenen uns 5,1 milions ja de sortida, mentre que el 30% restant es reparteix entre els equips per diferents paràmetres.El primer són els mèrits esportius, i és que un 15%, 24 milions, s’atorga als diferents clubs en funció de la classificació de l’any anterior. Així doncs, el vencedor s’endú el 15,45% (uns 3.708.000 euros), mentre que l’últim classificat el 0,23% (uns 55.200 euros). Enmig, el setè classificat, l’FC Andorra enguany, s’endú el 5,23% del pastís a repartir per mèrits esportius, que correspon a 1.260.000 euros. El 15% restant dels drets televisius (24 milions més) s’estableix en funció de la implantació social dels equips. Un terç d’aquest 15% es reparteix amb la mitjana d’abonaments i taquilles dels cinc últims anys, i els altres dos terços, en funció de les audiències televisives. En total, per buscar la igualtat, els equips reben el 20% (4.800.000) com a màxim i el 2% (480.000) com a mínim en aquest concepte.En total, veient els diferents números, la previsió és que l’FC Andorra pugui rebre la propera temporada entre 6,8 i set milions d’euros d’ingressos com a concepte dels drets televisius, quan aquest curs la xifra era de poc més de 5,5 milions.Amb la finalització de les diferents lligues, l’FC Andorra van coneixent els nous rivals que tindrà la propera temporada a Segona Divisió. Els tricolors ja saben que no jugaran contra Granada i Las Palmas (pugen a Primera), ni Ponferradina, Màlaga, Eivissa i Lugo (baixen a Segona). En canvi, ja saben que es veuran les cares amb Elx i Espanyol (baixen de Primera), i Amorebieta i Racing de Ferrol (pugen de Primera RFEF). A més, s’han de conèixer encara els dos equips que pujaran al play-off de Primera RFEF (Alcorcón, Madrid B, Deportivo de la Corunya, Celta B, Eldenc, Castelló, Barça B o Reial Societat B) i l’últim equip que baixarà de Primera (Cadis, València, Getafe, Almeria, Celta o Valladolid).1. Granada 3.708.0002. Las Palmas 3.270.0003. Llevant 2.840.0004. Alabès 2.400.0005. Eibar 1.960.0006. Albacete 1.520.0007. FC Andorra 1.260.0008. Oviedo 1.090.0009. Cartagena 920.00010. Tenerife 760.00011. Burgos 650.00012. Racing 600.00013. Saragossa 540.00014. Leganés 490.00015. Osca 440.00016. Mirandés 380.00017. Sporting 330.00018. Vila-real B 270.00019. Ponferradina 220.00020. Màlaga 160.00021. Eivissa 108.00022. Lugo 55.200