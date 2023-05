Els esportistes de la FAE tornen a l'activitat amb entrenaments físics

Actualitzada 30/05/2023 a les 12:28

Els esportistes de la FAE van tornant a l’activitat amb els primers entrenaments de pretemporada, centrats de moment en el físic. Durant aquestes primeres jornades han realitzat entrenaments dirigits per arrencar el curs, amb testos, proves d’esforç i una anàlisi personalitzada per cadascun dels esquiadors.Des de fa dues setmanes, els diferents integrants dels equips de la federació han començat a realitzar les proves d’esforç, una novetat que inclou des de fa poc temps el Centre de Tecnificació d’Ordino (CTO), i que evita que els esquiadors s’hagin de desplaçar fora del país. “L’objectiu és donar el tret de sortida i veure com estan els esportistes fisiològicament, saber paràmetres com ara la freqüència cardíaca màxima o quins són els llindars aeròbics i anaeròbics”, va explicar el preparador físic de la FAE, Damià Costa, sobre aquestes proves, i va agregar que “sobretot permet saber si l’esportista és apte per fer esforç, que en principi és així, però és important saber-ho per temes salut”.Després de les proves d’esforç, els esportistes faran els testos físics, “unes valoracions que fem diversos cops per temporada per veure com estan els nostres esportistes”, segons Costa. A més, els esquiadors fan unes valoracions amb el fisioterapeuta de la FAE, Pol Ferrer, que s’orienten en l’àmbit preventiu “per buscar possibles dèficits dels esportistes”, tal com va explicar Ferrer.