Tret de sortida als Jocs dels Petits Estats amb la cerimònia d'inauguració

Actualitzada 29/05/2023 a les 12:02

Els Jocs dels Petits Estats de Malta apugen avui el teló amb la cerimònia d’obertura a Floriana Granaries, a Malta. La gran representació de 66 esportistes andorrans ja es troba a punt per iniciar la competició, que donarà també el tret de sortida al tennis, on Vicky Jiménez Kasintseva vol brillar amb llum pròpia. Aquesta nit, Malta serà el centre d’atenció internacional, ja que s'espera que hi assisteixin unes 4.000 persones, i l'esdeveniment serà transmès en viu per diferents televisions. La cerimònia d'obertura se centrarà en l'esperit d'unitat i exhibirà la cultura i el patrimoni del país amfitrió. Se’n presentaran diversos elements, com ara representacions artístiques, música i dansa, que destaquen la història, les tradicions i els èxits de Malta. La Desfilada de les Nacions començarà amb Andor-ra -Nahuel Carabaña i Nadia Tudó son els banderers- i procedirà alfabèticament, amb Malta, com a país amfitrió, desfilant en darrer lloc. El tenor maltès Joseph Calleja cantarà l’himne nacional, una composició que serà seguida per la presa del Jurament Olímpic.