Reial Madrid, Espanyol i Athletic, campions del 'Vila'

Actualitzada 29/05/2023 a les 06:38

El Reial Madrid benjamí, el RCD Espanyol aleví i l'Athletic Club de Bilbao femení van ser els campions del 22è Memorial Francesc Vila, després de la disputa de les fases finals al llarg de la jornada d’ahir. Així doncs, el Madrid, absent en la darrera edició, aconsegueix el seu tercer títol al Vila, després de guanyar les edicions del 2015 i el 2019. Per aixecar el trofeu, els blancs van haver d’imposar-se en la final a la Damm per 1 a 6. L'Espanyol va aconseguir també el seu tercer títol en alevins, després de fer-ho el 2013 i el 2016, i va guanyar la final per 4 a 0, de nou contra la Damm. Per acabar, l’Athletic Club pren el relleu de l’Slavia de Praga i s’erigeix com l'equip que més títols de campió ha aconseguit en la categoria femenina.Les seleccions d’Andorra van protagonitzar un paper més que digne al Memorial, considerat un torneig de futbol formatiu de referència a escala europea i que ha aplegat fins a 32 equips.