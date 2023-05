Actualitzada 29/05/2023 a les 11:32

L’FC Andorra va posar, de manera indirecta, la cirereta del pastís a l’espectacular temporada a Segona Divisió, i va acabar la campanya en setena posició. El triomf tricolor contra el Vila-real B de dissabte, combinat amb les derrotes de l’Oviedo davant del Llevant (2-1) i del Cartagena contra el Racing de Santander (3-1), va certificar el setè lloc per als homes d’Eder Sarabia, que van cloure el campionat amb 59 punts en 42 partits, amb 16 victòries, 11 empats, 15 derrotes, 47 gols a favor i 37 en contra.“Vam arrencar a Oviedo, on vam sortir per anar situant-nos al primer partit, i després l’equipàs que hem acabat sent, com hem jugat i tot el que hem aconseguit, i acabem setens, que és absolutament increïble”, va manifestar Sarabia sobre la temporada, i va afegir a continuació que “som conscients que, molts cops, equips que acaben de pujar, acaben baixant, i el suflé baixa, i projectes que semblava que s’havien de menjar el món acaben desapareixent, i crec que això nostre té molt de mèrit, ja no només pel que s’ha fet, sinó també pel com”. En la mateixa línia, el capità tricolor, Rubén Bover, va assenyalar que “és una temporada que hauríem signat tots al principi, i ni en els millors somnis pensàvem que podiem fer una temporada tan bona”, i va afegir que “ens quedem també una mica contrariats, perquè pensem que hem deixat escapar algun punt que ens hauria pogut fer somiar amb alguna cosa més”. Per últim, el balear va cloure que “quan em van trucar ja pensàvem que algun dia acabaríem estant amunt, però no crèiem que acabaria sent tan ràpid. Ha estat una temporada històrica, i potser ningú s’ho esperava, però les coses s’han fet bé, i per això estem on estem”.Més enllà dels resultats, Sarabia va fer també una valoració general de la temporada, i va afirmar que “com a entrenador, un dels meus principals objectius és que els jugadors creixin i millorin”, i va cloure que “tant de bo es puguin quedar, però si han de marxar, com a mínim que es recordin de nosaltres perquè els hem fet millors, i crec que ho hem aconseguit amb la majoria”.Amb la temporada acabada, és moment de pensar en el futur i en la confecció de l’equip, i Sarabia va assenyalar que “estic convençut que tornarem a fer una gran plantilla, perquè som atractius, amb l’objectiu de seguir gaudint i seguir creixent i que la gespa ens posi al nostre lloc”.