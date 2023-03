El MoraBanc Andorra, pendent de l'evolució de Micah Speight

Actualitzada 30/03/2023 a les 05:46

La lesió de Micah Speight és un dels maldecaps, rival a banda, que té sobre la taula el tècnic del MoraBanc Andorra, Natxo Lezkano. Dissabte arriba el Movistar Estudiantes al Poliesportiu, en un altre partit clau per al desenllaç del campionat, i la presència del base nord-americà és encara una incògnita. Speight es va lesionar fa 20 dies en el partit contra el Zunder Palència i va patir una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps de la cama dreta, que el tindria allunyat durant quatre setmanes. Tot i que encara no s’ha complert el període estimat de baixa, la possibilitat que el base pugui jugar alguns minuts contra l’Estudiantes no està descartada. Speight no s’ha exercitat encara amb l’equip, però s’espera que avui i demà pugui forçar relativament per comprovar si manté les possibilitats per poder ajudar l’equip dissabte.