Actualitzada 30/03/2023 a les 05:43

L’Artística Serradells va tenir bons resultats a Montabaun (França), on va participar a la Interdepartamental per equips de Federal A. Entre ells, el sisè lloc amb 132 punts de l’equip format per Ona Betrian, Marta Valero, Júlia Vilanova, Júlia Noguer i Mar Sousa.