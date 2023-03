L'FC Andorra espera fer bo diumenge el punt d'Eibar

Alti considera que l’equip es troba en un moment molt bo

L’FC Andorra espera fer bo el punt aconseguit a Eibar, en el duel d’aquest diumenge a casa contra el Màlaga, en un nou partit a l’Estadi Nacional contra un dels rivals de la part baixa, com el de fa dues setmanes contra l’Eivissa.



En aquest sentit, el lateral tricolor Adrià Altimira va manifestar que “el punt ens serveix per afrontar el proper partit a casa amb bona actitud, i segur que obtenim bons resultats”. A més, el futbolista català va asse­nyalar que “potser ens mereixem més punts dels que tenim, però no hem de posar cap excusa”, i va agregar que