La selecció andorrana visita Pristina amb la voluntat de corregir les errades terminals comeses davant Romania

Sense gaire temps per pair la derrota encaixada davant Romania a l’Estadi Nacional,la selecció aterra a Kosovo amb la lliçó apresa i amb la necessitat de no cometre concessions defensives. Les opcions d’Andorra per puntuar aquest vespre a Pristina (20.45 h) passen per la solidaritat i un bon exercici defensiu davant una selecció en què el davanter del Mallorca Vedat Muriqi és la gran referència i amenaça.



El seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, va reconèixer que un viatge a Kosovo, amb pocs dies pel mig i després d’una derrota, “no és la millor de les situacions, però són iguals per a