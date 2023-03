La Cursa Illa Carlemany aposta per la sostenibilitat

Actualitzada 28/03/2023 a les 05:54

La Cursa Illa Carlemany, que celebrarà el 14 de maig la 12a edició, intensificarà enguany el vessant sostenible i s’habilitaran punts d’aigua estratègics al Parc Central per tal que els participants puguin reomplir la pròpia ampolla. D’aquesta manera es vol reduir l’impacte de residus i la posterior recollida de plàstic per la zona, així com minimitzar el màxim possible la petjada mediambiental. El traçat serà el mateix de l’any passat, amb sortida des d’Illa Carlemany (carrer Consell de la Terra) i arribada al Parc Central, amb dos recorreguts, de 2 i de 5 quilòmetres.