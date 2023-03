Nou triomf de l'Andorra HC, que el classifica per al 'playoff' d'ascens

Actualitzada 27/03/2023 a les 05:54

L’Andorra Hoquei Club va assolir una important victòria al pavelló Comunal contra el Cambrils per 8 a 2. Un triomf que li atorga, ja de manera matemàtica, l’accés al playoff d’ascens a Primera Divisió Catalana. Els andorrans van anar de menys a més i van arribar al descans amb un 3 a 0 parcial. A la segona part, quatre gols de Natalio van aplanar notablement el camí per assegurar els playoff. A més a més, en el proper partit, contra el Riudoms, un punt ser- virà per certificar la segona posició del grup i tenir el factor pista a favor en les eliminatòries.