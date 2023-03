La capital tindrà un circuit urbà virtual

Actualitzada 27/03/2023 a les 13:42

Andorra la Vella tindrà un circuit automobilístic urbà virtual a finals del 2024 o 2025. Aquest és un dels punts del conveni de col·laboració entre el comú de la capital i l'Automòbil Club d'Andorra, que farà que l'administració parroquial aporti 25.000 euros en concepte de patrocinador del projecte ACA CLUB eSports. A més, la seu del projecte d'esports electrònics que fins ara estava a Ordino, es traslladarà també a la capital. Sobre el projecte de traçat urbà, el secretari general de l'ACA CLUB, Toti Sasplugas, ha explicat que "estem elaborant el pressupost, i mirant propostes, i la idea és que a final del 2024 o principis del 2025 estigui llest", i ha agregat que "aprofitarem alguna plataforma per desenvolupar el circuit". Per la seva banda, el cònsol Major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha assenyalat que "aquest projecte constitueix un pol d'atracció, i explorem una nova via que permetrà fer més promoció turística".