Actualitzada 27/03/2023 a les 05:52

L’UndercoverLaB CV Encamp va caure a les semifinals de la fase d’ascens de Primera Divisió davant el CV Monjos per 2 sets a 3 i ha de dir adeu a qualsevol opció de pujar de categoria. En una final a quatre disputada al pavelló municipal d’esports Santa Eugènia-Montfalgars, a Girona, els encampadans van començar molt bé el partit. La primera mànega va tenir un clar domini andorrà, marcant la diferència, i els de José García se’l van endur amb certa facilitat (25-16). El segon set va ser molt ajustat, però va caure pel costat tricolor (30-28) i, malgrat tenir la final a tocar, l’equip va cedir les dues següents mànegues (20-25 i 13-25). Al darrer i definitiu set, al tie break, l’equip català es va endur la victòria per 11 a 15. La lesió al turmell d’Hèctor, al tercer set, va ser decisiva i un cop anímic per als encampadans, que ja no es van refer.