Un gran VPC despatxa el Químic i jugarà la final

Actualitzada 26/03/2023 a les 06:48

En un partit molt complet, el VPC Andorra va superar amb solvència el Químic de Barcelona a Prada de Moles i disputarà la gran final de la Divisió d’Honor Catalana. Els nois de Dani Raya es van mostrar molt superiors i van despatxar el rival per un incontestable 47 a 8, un resultat que va reflectir l’eficàcia del quinze tricolor.McNeish va inaugurar el marcador amb un xut a pals al cap de pocs minuts de l’inici, un avantatge que el Químic va neutralitzar amb una penalitat. A partir d’aquí, el VPC es va arremangar i va aconseguir el primer assaig signat per Storm Fachaux. L’ala tricolor va repetir i va fer el segon assaig de l’equip de Raya, arrodonit amb una transformació i una penalitat d’un inspirat McNeish. Una altra marca de Fachaux i el peu de McNeish deixaven la semifinal molt coll avall al quinze andorrà amb el 27 a 3 parcial. A la represa, el VPC va sortir amb la mateixa intensitat i dominant gairebé totes les facetes del joc. Irakli va fer el 32 a 3 després d’una touché, Adrià Calvo va fer el quart assaig per ampliar el marcador i els barcelonins van escurçar la distància amb una marca. Abans, però, que el VPC acabés de definir el duel amb Sam Franken i una transformació de Pep Arasanz. El quinze tricolor disputarà la gran final de la categoria contra el Barça Rugby Blau, dissabte vinent, a les instal·lacions de la Foixarda. L’entrenador, Dani Raya, molt satisfet, va explicar que el partit havia reflectit perfectament tota la feina que ha fet l’equip durant la temporada.