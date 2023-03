Sense complexos per visitar el líder

L’FC Andorra s’enfronta a l’Eibar a Ipurua, on els bascos només han perdut un partit

Desplaçament dels complicats per a l’FC Andorra, que visitarà aquesta tarda (14.00 hores) Ipurua per enfrontar-se al líder de la Segona Divisió, l’Eibar, que no només va primer a la taula, sinó que també ha convertit el seu estadi en un feu pràcticament inexpugnable sent el segon millor local de la categoria, amb 11 victòries, 4 empats i una única derrota a casa. Però tot això no espanta l’FC Andorra, i és que si una cosa han demostrat els tricolors en la seva estrena al futbol professional és que, més enllà de resultats, la valentia i l’atreviment no es negocia,