L'FC Andorra viatja a Eibar convençut de poder guanyar

Actualitzada 25/03/2023 a les 07:11

L’FC Andorra va viatjar ahir cap a terres basques per enfrontar-se demà a l’Eibar, líder de la Segona Divisió. Els tricolors van desplaçar-se sense Vilà i Morer, lesionats, ni Valle i Bundu, amb les seleccions, i el tècnic de l’FC Andorra, Eder Sarabia, tot i visitar el primer classificat, va manifestar que “estem molt preparats, tenim ganes i il·lusió, i veig l’equip llest per poder fer un gran partit i guanyar allà”. A més, l’entrenador basc va assenyalar que “els dos equips hem crescut des del partit d’anada, ara arribem en un bon moment, i estem preparats i hi anem amb moltes ganes de jugar”.