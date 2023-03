El MoraBanc Andorra cau contra el Força Lleida i veu reduïda a una victòria la diferència amb el Palència

Ja va avisar a la prèvia Natxo Lezkano que això seria molt llarg i que el Força Lleida era un rival més que complicat. I dit i fet. El MoraBanc Andorra va patir la tercera derrota del curs al Barris Nord després de caure per 88-80 contra el conjunt lleidatà en un duel marcat pel mal inici tricolor, que va arribar a perdre per 20 punts abans del descans. La reacció posterior va ser insuficient i els del Principat tenen ara una única victòria de marge respecte al Palència, que ahir no va fallar contra el Cantàbria.



Era un partit gran,