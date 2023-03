Roger Puig tanca el gegant de Copa d'Europa en tercera posició

Actualitzada 24/03/2023 a les 19:54

Les Finals de la Copa d’Europa de Fageralm Forstau, Àustria, han celebrat avui el gegant. Roger Puig ha aconseguit la tercera posició, i s'ha posicionat líder de l’overall quan només falta la cursa d’eslàlom de demà. L’andorrà ha marcat el millor temps a la primera mànega, per davant dels austríacs Markus Salcher i Nico Pajantschitsch. A la segona mànega, però, ha perdut posicions i per tant, ha finalitzat tercer. D’aquesta manera, Roger Puig ha tancat la Copa d’Europa de gegant en quarta posició.Demà es disputa l’eslàlom per finalitzar la Copa d’Europa, en la qual l’andorrà està lluitant per aconseguir l’overall. L’andorrà és líder amb 445 punts, pels 365 que suma l’austríac Pajantschitsch i 304 del noruec Marcus Nilsson.Les Orres, França, ha celebrat avui una doble jornada de supergegant. Primerament, s'ha disputat el supergegant dels Nacionals de França, on Cande Moreno ha estat 5ª; després ha estat la cursa FIS, amb la Cande 6a. Cande Moreno ha aconseguit millorar punts FIS. L'andorrana ha estat 5a amb 1.04.84, a 1.53 de la guanyadora, que ha estat la francesa Tessa Worley amb 1.03.31. Per la seva part.Al segon supergegant, una cursa FIS, Moreno ha quedat 6a amb 1.05.15, a 1.04 de la millor, que ha estat la francesa Karen Smadja Clement, que s'ha imposat amb 1.04.11. En aquesta cursa, l'esquiadora andorrana ha marcat 43.23 punts, que milloren els seus actuals 45.55.Amb els 43.23 punts que ha marcat avui Cande Moreno, tanca la temporada rebaixant els seus actuals 45.55. Aquests 43.23 faran mitjana amb els 41.76 que va fer a la passada Copa d'Europa de Narvik, quan va ser 10a.