El Sideco FC Encamp suma el 14è títol de lliga de manera consecutiva

El Sideco FC Encamp va proclamar-se campió de la Lliga Viatges Pantours per 14a vegada consecutiva després d’imposar-se a l’FS La Massana a la quarta jornada del play-off pel títol. Així doncs, els homes d’Àlex Carvalho van aconseguir revalidar el campionat amb dues jornades de marge, i tornaran a ser el representant nacional aquest estiu a la Lliga de Campions de futbol sala. Al duel decisiu, els encampadans van arrencar per darrere al marcador, però al descans ja manaven per 1 a 2. Un gol a l’inici de la segona meitat i un altre al final van deixar el marcador en el definitiu 1 a 4.A l’altre duel de la jornada, el PVE 93 va imposar-se per 9 a 4 al Ranger’s. Tot i aquesta derrota, es mantenen en segona posició amb 43 punts, a vuit del Sideco FC Encamp. El PVE 93 és tercer i l’FS La Massana és quart.