Duel de la sub 16.

Actualitzada 24/03/2023 a les 05:44

La selecció sub 16 va perdre per 3 a 1 contra Lituània al segon duel del Torneig de desenvolupament de la UEFA, que se celebra al país bàltic. D’altra banda, el combinat sub 21 enceta avui una nova edició del Preeuropeu de la categoria, contra Bielorússia a les 13.00 hores.