Derrota del MoraBanc Andorra a Lleida (88-80)

Actualitzada 24/03/2023 a les 22:53

El MoraBanc Andorra ha perdut per 88-80 a la pista del Força Lleida, i ara té només un triomf de marge respecte al Palència, que no ha fallat contra el Cantàbria. Els tricolors han arrencat molt malament i han arribat a perdre de 20 punts a la primera meitat, i la reacció de la segona meitat ha estat insuficient per a sumar la 23a victòria del curs.

Tant tricolors com lleidatans han arrencat espessos i amb poc encert en atac, però poc a poc el Lleida s’ha anat mostrant millor sobre la pista, intens, endollat des del triple, i guanyant amb contundència a la lluita pel rebot fins a arribar a marxar 15 amunt (29-14) al final del primer quart. Els tricolors han intentat reaccionar de la mà de Dos Anjos, però sense gaire èxit, i han acabat marxant al descans 17 amunt (47-30) després d’arribar a guanyar per 20.

A la represa, el MoraBanc s’ha mostrat millor arribant a rebaixar la diferència per sota dels deu punts (53-44), i acostant-se només a sis, però quan pitjor estava el Lleida, vuit punts seguits de Jaume Lobo han tornat a donar aire als locals, que han tancat el tercer quart 63-53. El MoraBanc era conscient de la importància del partit, i ha intentat acostar-se, però el Lleida també és molt Lleida, i tot i la baixa de Carrera, ho ha demostrat, tancant la victòria i deixant al MoraBanc sense triomf, tot i buscar-ho fins a l’últim segon i no tirar la tovallola fins la botzina final.

Els tricolors tenen ara un triomf de marge respecte al Palència, i rebran el dissabte que ve a l’Estudiantes al Poliesportiu d’Andorra.