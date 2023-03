La sub 19 arrenca amb derrota contra Espanya

Actualitzada 23/03/2023 a les 05:37

La selecció sub 19 de futbol sala va arrencar la ronda principal del Preeuropeu amb una derrota contra la favorita, Espanya, que va vèncer els tricolors per 5 a 0. El país veí del sud és el dominador d’aquest esport (és el vigent campió d’Europa sub 19), però només va poder arribar al descans guanyant per la mínima (1-0) fruit del bon treball dels tricolors. A la represa, Espanya va anotar el segon i en el tram final va acabar arrodonint el partit fins acabar 5 a 0.Després del duel, el seleccionador sub 19, Aitor Garcia, va manifestar que “estic content de l’actitud dels jugadors perquè jugar contra un equip com aquest no és fàcil”, i va agregar que “això ens dona més força per seguir competint a la resta de partits que ens queden”.Els tricolors disputen avui el segon duel d’aquesta ronda principal del Preeuropeu, enfrontant-se als amfitrions, els Països Baixos, a partir de les 21.00 hores.