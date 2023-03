Òscar Casal anuncia avui la retirada de la competició

Amb el seu adeu es perd l’altre gran referent de l’especialitat

No ha estat una decisió senzilla i sí molt rumiada. Òscar Casal anunciarà aquest migdia la retirada de la competició, així com de l’equip nacional de curses de muntanya. El corredor explicarà els motius de la retirada acompanyat dels membres de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) i dels patrocinadors que l’han acompanyat en la seva llarga trajectòria. La darrera temporada, Òscar Casal ja va haver de renunciar a algunes cites per diferents motius, com ara els Campionats del Món de Val Bognanco (Itàlia) o la Copa del Món de la Gorbeia Suzen, on volia acabar la temporada.



No fa encara