La selecció sub 16 empata contra Bòsnia i Hercegovina

Actualitzada 22/03/2023 a les 05:42

La selecció sub 16 va començar amb un empat sense gols davant el combinat de Bòsnia i Hercegovina el periple al Torneig de desenvolupament de la UEFA, que es disputa a Lituània. L’equip d’Òscar Sonejee, que està gaudint de la primera experiència internacional, va fer un partit molt seriós en defensa i, tot i que va tenir alguna opció per marcar, va arribar a la finalització del matx amb el 0 a 0 inicial. En el llançaments de penals posterior per definir el desempat, Andorra va perdre per 8 a 7. El seleccionador, Òscar Sonejee, va destacar que “ha estat tot molt igualat i hem sabut contrarestar-los. Ens emportem un puntet i estem contents pel treball perquè és una victòria per a nosaltres”. L’equip jugarà el segon partit demà a les 16.00 hores davant l’amfitriona, Lituània, i tancarà diumenge contra Liechtenstein.