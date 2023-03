El Químic ER de Barcelona, l'escull del VPC per a la final de Divisió d'Honor

Actualitzada 22/03/2023 a les 05:46

Després d’abaixar el teló de la primera fase de la competició, el VPC Andorra ja coneix el rival al qual s’haurà d’enfrontar per accedir a la final de la Divisió d’Honor. Serà el Químic ER de Barcelona, un equip contra el qual el grup de Dani Raya ja va jugar fa dues setmanes, a la darrera jornada, i amb què van caure per un ajustat 12 a 10. El duel es disputarà dissabte a les 17.00 hores a Prada de Moles i, de ben segur, els andorrans l’acolliran de manera diferent per tot el que hi ha en joc. En el precedent de fa 15 dies el VPC arribava amb l’objectiu complert de ser primer de grup i tenir a favor el factor camp al play-off, i no va mostrar la millor versió ni en defensa ni en atac. En cas de victòria, els tricolors s’enfrontarien a la gran final al guanyador de l’altra eliminatòria, que enfrontarà el CEU de Barcelona i el Barça Rugby Blau. La final per definir el campió de la categoria es jugarà el 2 d’abril a les instal·lacions de la Foixarda.