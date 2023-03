Roger Turné s'imposa a la segona prova de l'Open de Barcelona

Actualitzada 21/03/2023 a les 05:47

Roger Turné va guanyar la segona prova de l’Open de Barcelona de BTT, que es va disputar a la localitat de Torrelles de Foix. L’andorrà, de categoria júnior, es va imposar en la cursa sent el més ràpid a realitzar les cinc voltes de cinc quilòmetres del traçat, molt dur i tècnic. Turné, de l’equip Jormabike-ACA, va marcar un temps d’1 h 11’50”. Per part seva, Bernat Sasplugas va patir problemes mecànics i no va poder acabar la cursa. En categoria sub 23, l’altre gran resultat de la jornada el va protagonitzar Nuno Gomes, que aquest any s’estrena a la categoria. L’andorrà va signar una excel·lent sisena plaça, fent sis voltes en un temps d’1 h 37’19”.L’Open de Barcelona ha estat, sens dubte, un gran test de cara al pròxim cap de setmana. Els corredors andorrans és desplaçaran fins a Marsella per disputar la primera Copa de França, amb més de 1.500 participants d’entre totes les categories.