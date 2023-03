Poux i Morales s'imposen a la primera categoria

Actualitzada 21/03/2023 a les 05:48

La parella formada per JeanBa Poux i Gustavo Morales es va anotar el triomf a la primera categoria de l’Open de pàdel, organitzat per la federació, i que va acollir les instal·lacions de Princiesport. Un total de 37 parelles inscrites, dividides en quatre categories: primera, segona i tercera masculina i, a més, una segona femenina, van formar part de la primera edició del torneig. Angie Rousseau i Sergi Juanes van ser els guanyadors a la segona categoria, i Fernando Alves i Mikel Mir, a la tercera. Pel que fa a la parella de segona femenina, Camila Maresca i Dolores Cejas van ser les vencedores. Els participants van valorar molt positivament l’organització i des de la federació s’espera major afluència de cara a la segona convocatòria, que tindrà lloc del 14 al 16 d’abril, també a Princiesport. El pàdel és un esport que segueix amb una tendència de creixement imparable i Andorra no n’és cap excepció.