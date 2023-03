La selecció sub 16 debuta aquest matí contra Bòsnia i Hercegovina

Actualitzada 21/03/2023 a les 06:14

La selecció sub 16 disputa aquest matí a les onze el primer partit del Torneig de desenvolupament de la UEFA, que es disputa a Lituània. L’equip tricolor jugarà el segon partit dijous a les 16.00 hores davant l’amfitriona, Lituània, i tancarà la participació diumenge a la cita europea, en el partit contra Liechtenstein a les nou del matí. L’equip d’Òscar Sonejee, que tindrà la primera experiència internacional, es troba amb la motivació al màxim per tornar a Andorra amb la feina ben feta. El seleccionador va explicar que “estem molt il·lusionats amb el torneig. És un grup de nois amb els quals estem encantats amb qui portem un temps treballant a l’Enfaf”. Sonejee va afegir que “és un equip que competeix molt bé i l’objectiu és que la major quantitat possible d’aquests jugadors puguin arribar a la sub 21 i a jugar amb l’absoluta”.