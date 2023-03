L’organització i les entitats internacionals valoren amb nota les segones finals que es fan al país

Les finals de la Copa del Món d’esquí alpí de Soldeu i el Tarter van posar el punt i final ahir a set dies amb els millors esquiadors del planeta amb una nota més que positiva per part de l’organització, dels responsables de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), o d’esquiadores com ara Mikaela Shiffrin, que van tornar a lloar Andorra per la feina feta. La multicampiona nord-americana, per exemple, va assenylar que “Andorra és un país molt bonic. Vaig gaudir moltíssim fa quatre anys a les anteriors finals i aquests dies també m’ha encantat l’experiència”.



Més enllà de la principal figura