Victòria de l'Andorra HC contra el Vendrell per 7-3

L’Andorra HC va imposar-se per 7-3 al CP Vendrell a la segona fase de la Segona Catalana. El conjunt català va baixar a tres jugadors de Nacional Espanyola, però tot i això, els tricolors van mostrar un gran nivell i van marxar 2-1 al descans.



A la represa, l’Andorra HC va seguir amb l’excel·lent treball tant en atac com en defensa per marxar 5-1, primer, i acabar tancant el partit amb el marcador definitiu de 7-3, que acosta els tricolors a l’objectiu de la temporada d’aconseguir l’ascens a la Primera Divisió Catalana.