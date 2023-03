Lucas Braathen s'endú el Globus de Cristall d'eslàlom

Actualitzada 19/03/2023 a les 14:47

Lucas Braathen, campió de la general d’eslàlom, Ramon Zenhaeusern, que ha guanyat l’eslàlom masculí, i Mikaela Shiffrin, al gegant femení, han estat els triomfadors a l’última jornada de competició de les Fiinals de la Copa del Món d’esquí alpí que s’han celebrat a Soldeu i el Tarter al llarg de tota la setmana.

L’última general que quedava per decidir-se era la de l’eslàlom masculí, precisament la cursa que tancava les finals, i que ha acabat sent per al noruec Lucas Braathen, que s’ha acabat imposant al seu compatriota Henrik Kristoffersen a la lluita fratricida en busca del Globus de Cristall d’eslàlom. La cursa, però, ha estat finalment pel suís Ramon Zenhaeusern, que s’ha endut la prova amb un registre d’1’54”87, superant a Braathen en 0”06 i a Kristoffersen en 0”63.

Pel que fa al gegant femení, Mikaela Shiffrin ha seguit engrandint la seva llegenda aconseguint la 88a victòria en una cursa de la Copa del Món. La nord-americana, que sortia amb el dorsal 1 a la primera mànega ha fet ja el millor temps d’inici, i a la segona de les baixades ha arrodonit la seva actuació. El triomf, però, ha estat més ajustat del que es podia preveure, i s’ha acabat imposant amb un temps d’1’55”88, amb només 0”06 de marge respecte a la noruega Thea Louise Stjernesund, mentre que Valerie Grenier ha estat tercera a 0”20. A la general de gegant, Shiffrin ha acabat amb 800 punts després de 7 triomfs, dues sisenes posicions i un 13è lloc, superant en 268 punts a Lara Gut-Behrami, segona també de la general absoluta.