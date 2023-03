Oriol Olm acaba quart a l'esprint de la Copa del Món juvenil

Actualitzada 18/03/2023 a les 06:42

Oriol Olm va fregar el podi a l’esprint de la Copa del Món juvenil després d’acabar en quarta posició a la cita celebrada a Suïssa. L’esquiador de la FAM va quedar-se a tot just tres segons d’entrar al podi després d’unes bones eliminatòries a la categoria sub 20. De la seva banda, Marc Casanovas va tenir problemes amb el material i va acabar en el 33è lloc. Pel que fa a la categoria sub 18, Miquel Naudi havia estat sisè, però va ser penalitzat i no va poder disputar la final.La Copa del Món de Villars-sur-Ollon descansa avui i demà serà el torn de la cursa individual.