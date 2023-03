L'FC Andorra no es refia de la visita de la UD Eivissa al Nacional

Els tricolors reben el penúltim classificat, que es troba a 12 punts de les posicions

de salvació

L’FC Andorra rep aquesta tarda (14.00 hores) la UD Eivissa a l’Estadi Nacional en un d’aquells partits que es podrien considerar com a trampa. I és que el conjunt balear arriba com a penúltim classificat a 12 punts de la salvació, però es troba actualment en un dels millors moments de la temporada després d’haver perdut únicament un dels set últims partits que ha disputat. A l’altra banda, els tricolors no volen confiar-se després del 0 a 3 de la setmana passada a Cartagena, però volen tornar a sumar dues victòries consecutives, una circumstància que no succeeix des del novembre