Joan Verdú afronta el gran dia amb la voluntat de “gaudir molt”

L’esquiador disputa avui el gegant a l’Avet de Soldeu amb el suport de tot el país

Ha arribat el gran dia per a Joan Verdú. L’andorrà afronta aquest matí a la pista de l’Avet de Soldeu la prova de gegant de les finals de la Copa del Món, una cita marcada en vermell per a tot el país. L’esquiador va entrenar ahir sobre el mateix traçat i assegura estar preparat per controlar la pressió i els nervis que comporta un esdeveniment així. “Ens dediquem pràcticament tota la vida a preparar-nos per a aquest moment”, comenta, i afegeix que “no patiu perquè soc el primer que es posa pressió, soc el primer que vull fer una grandíssima